力促郭韩团结 吴敦义：结果如何不能确定

国民党主席吴敦义透过副主席郝龙斌，邀约鸿海前董事长郭台铭进行“吴郭会”；吴敦义今天（17日）上午受访时表示，他希望促成（郭韩）团结，至于结果如何现在不能确定。

据台湾《联合报》报道，对于吴郭何时会面，吴敦义回应说“还在联系中”，到底能不能达成韩郭团结目标现在不能确定。他表示，至少两次请郝龙斌与郭台铭问候沟通，他抱着能团结的希望，“结果会如何？我也不能现在就确定，只能抱这样的希望”。

对于是否担心郭台铭韩心结太深无法化解，或提出换韩要求，吴敦义没有直接答复，只说，大家都是党员，这次党内初选，当初也是大家同意采全民调。“我看也没有什么恩怨，就是希望为国家做事，都参加党的初选，有好几位参加，张亚中教授也是其中之一”。

吴敦义还说，初选采用全民调，那时中常会决议做主张，大家既然都同意用全民调方式，的确没有让党籍党员参与投票，有人主张党员参与初选，这有些人认为不够圆满，但当时决定就是这样。

对于韩国瑜身陷麻将风波，吴敦义表示，略微了解媒体有刊登的事情，但现阶段不方便插手，没有理由，只有韩本身去说明到底是什么状况。放假期间还是家庭娱乐，并不是真正赌博，也许跟所谓一般赌麻将会有一些不同，可能是度假时候都是至亲好友拿这当娱乐，他很难评论。