中国31省上半年GDP正式出炉 广东首超五万亿排第一

中国31个省份上半年GDP数据全部正式公布。在GDP总量方面，广东上半年GDP首超5万亿（人民币，下同），居第一。江苏、山东分列二、三位。增速方面，16省份上半年GDP增速超过全国，云南以9.2%增速排名第一，吉林以2%增速排末位。

中新网报道，从经济总量来看，前三强广东、江苏、山东继续以明显的优势领跑。

广东上半年GDP总量为50501.17亿元，江苏省上半年GDP总量为48582.66亿元，山东上半年GDP总量为41823.31亿元。

其中，广东省上半年GDP首次突破5万亿元，是上半年“5万亿GDP俱乐部”的唯一成员，雄踞榜首。照此趋势，广东省全年GDP有望首次突破10万亿大关。

江苏、山东是上半年“4万亿GDP俱乐部”的仅有的两个成员。第四名浙江省上半年GDP总量为28256.33亿元。

从前三强的GDP增速来看，广东、江苏上半年GDP增速同为6.5%，高于全国6.3%的增速；而山东上半年GDP增速为5.4%，低于全国GDP增速。

前三强的GDP总量之间的差距也在拉大。江苏省2018年上半年GDP跟广东相差1400多亿元，今年上半年差距扩大到1900多亿元；山东2018年上半年GDP跟江苏相差5200多亿元，今年上半年差距扩大到6700多亿元。

从经济增速来看，国家统计局数据显示，初步核算，上半年GDP同比增长6.3%。分季度看，一季度同比增长6.4%，二季度增长6.2%。

在31个省份中，16省份上半年GDP增速跑赢了全国增速，包括云南、西藏、贵州、江西、福建、湖北、安徽、四川、河南、湖南、山西、浙江、河北、广东、江苏、宁夏。

其中，云南上半年GDP增速为9.2%，居全国第一位；而贵州以9.0%的增速位列第二名。

吉林上半年GDP增速为2%，排名末位，较一季度2.4%的增速继续有所回落。

面对稳增长压力，吉林省7月30日召开2019年省政府重点工作交流第一次会议，指出稳增长工作已经进入背水一战、绝地反击、决战决胜的冲刺阶段。要瞄准指标下滑，提速度、提质量、提效率，把稳增长梁柱搭起来、夯扎实。