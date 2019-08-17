网传疑似港机管局员工当“内鬼”发文支持示威

中国官媒今天（17日）披露，网上流传一张照片，疑似为香港机场管理局“内鬼”的示威支持者的聊天记录。

据央视新闻报道，内容显示，其中一人以粤语发消息称“我地同事好支持你地”（“支持你们示威”），并称若机场内有重要消息定会通知对方。

报道称，有网民分析后，怀疑发这条消息的人是香港机管局的工作人员，认为机场有“内鬼”与暴徒互相配合以霸占机场。

聊天记录显示，有疑似机管局工作人员留言称“你们每天示威也不是很好”，建议你们“隔天示威，起码今天到不了机场的人明天可以到，因为第一天旅客可以理解你们，第二天就不会了”。

另一个疑似示威者回复，感谢对方（即疑似机管局工作人员）的支持，虽然承认事件令到对方“难做”，以及令无辜的旅客受阻，但他表示这样做可以威胁到政府，随后又表示认同对方的说法，同意隔天霸占机场的做法。

该名疑似机管局高层还进一步教导他说：“我们好多同事都觉得你们在机场示威比在市区里好，机场始终比市区里安全”，并称“你们可以叫人霸坐机场通道使得机场瘫痪，但不要阻止别人登机，这样会失掉民心，只要人够多，使得机场瘫痪，飞机就无法飞，只能返回机管局了”。

该名疑似机管局工作人员还提醒对方：“有好多警察在机场禁区，和机场非限制区，你可以叫人留意”，并称“有什么重要消息都会尽量告诉你们的”。