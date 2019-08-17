新闻联播开设微信账号 首条推送谈国泰

中国央视知名新闻节目《新闻联播》前天（15日）注册微信公众号，并在昨晚发布首条微信推送，谈及国泰事件。

据中国澎湃新闻报道，这个账号主体为“央视国际网络有限公司”，前天注册后第二天获认证为“新闻联播”。

首条推送题为《主播说联播 | 康辉说国泰航空“no zuo no die” 欧阳夏丹又问了国泰一个问题》，央视主播欧阳夏丹在推送中对《新闻联播》报道的国泰航空两名高管辞职一事予以点评。

欧阳夏丹说：“联播这两天陆续播出了香港各界站出来发声，对暴力乱港行为说不。面对乱港分子，大家就该旗帜鲜明，不能甘当吃瓜群众。但有些人在原则问题上总是态度暧昧，甚至是说一套做一套，比如国泰航空。今天有一条重磅消息，就是国泰航空两名高管辞职。”

她还指出：“这让我想起了几天前，我的同事康辉曾善意提醒国泰航空：no zuo no die。网友都说，如今看来，这句提醒真是一语中的。不过，我们要说的是，国泰与其换人，不如换态度，对原则问题的态度。国泰国泰，你对这个国家、对暴力乱港到底是个什么态度？这个问题能不能说清楚、做明白？如果在这个问题上继续迷航下去，那么就像网友说的那样，国泰航空要想开展业务，恐怕只能成为国泰航天，或者成为香港一家市内航空公司。国泰航空，请选择！”