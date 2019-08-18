调查：逾七成“和理非”港示威者不认同涂污国徽行为

香港反修订《逃犯条例》示威持续之际，一份网上问卷调查显示，自称“和平、理性、非暴力”的示威者中，75％认同香港是中国一部分，74％也不认同涂污中国国徽以及将国旗抛进海中的行为。

据香港电台报道，问卷发起人认为，调查结果反映反修例运动并非挑战中国国家主权或支持港独，政府不应为这场示威运动扣上这些帽子。

有98％认为警方无公正执法，而在在各项诉求中，95％认为港府最基本应作出的措施是成立独立调查委员会。

问卷也显示，55％“和理非”人士最著重公义，其次是自由和民生，最后才是经济。

此外，首三个“和理非”较能接受的示威方式包括罢工、在没有不反对通知书下游行，以及不合作运动；至于破坏警署、破坏公物及设施，以及纵火，则较少人支持，支持度只有6.5％至16.4％。

尽管如此，有87％的“和理非”人士称不会跟俗称“勇武”，即站在抗争中较前线的的示威者割席。

问卷是在上星期进行，发起人受访问时说，他们原本是希望收集朋友之间的意见，首两天有2000多人填写问卷，之后有人把问卷连结放到网上平台，最后有超过9万人提交问卷，当中有超过93％的受访者认为自己是“和理非”。