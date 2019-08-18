中国驻欧盟使团发涉港声明 重申港事务乃内政

中国驻欧盟使团发言人当地时间17日回应欧盟外交与安全政策高级代表所发涉港声明，重申香港事务纯属中国内政，任何外国政府、组织都无权干涉。

据中新社报道，该声明表示，欧盟不顾中国大陆政府反对，再三插手香港事务、干涉中国内政，中国对此表示强烈不满和坚决反对。

有记者问及17日欧盟外交与安全政策高级代表发表声明称，近期香港暴力事件增多，呼吁有关方面保持克制、拒绝暴力并采取紧急措施缓解局势，进行各关键方参与的广泛、包容对话，应继续保障香港基本法和国际协议赋予的和平集会等基本自由，以及“一国两制”框架下的香港高度自治。中国对此有何评论？

中国驻欧盟使团发言人表示，连日来在香港发生的示威游行活动已演化为极端暴力行为。一些激进分子打砸香港立法会，围堵中联办大楼，暴力袭击警员，纵火、围攻警署，非法集结致使香港机场全面停运并殴打无辜人员。这些行为严重危害香港社会安全秩序和香港市民生命财产和正常生活，严重挑战“一国两制”底线，应予严厉谴责，必须依法严惩。面对如此严重的暴力违法罪行，任何一个负责任的政府都绝不会坐视不理。

发言人重申，香港事务纯属中国内政，任何外国政府、组织都无权干涉。欧盟不顾中国反对，再三插手香港事务、干涉中国内政，中国对此表示强烈不满和坚决反对。

发言人指出，香港实行“一国两制”依据的是中华人民共和国宪法和香港特别行政区基本法，不是什么国际法。香港回归以来，“一国两制”、“港人治港”、高度自治方针得到切实贯彻落实，香港市民享有前所未有的权利和自由，这是有目共睹的事实。中央政府将继续坚定不移贯彻“一国两制”方针，维护香港长期繁荣稳定。

发言人敦促欧盟恪守国际法和国际关系基本准则，切实尊重中国主权，立即停止干涉香港事务和中国内政，不要因此损害中欧关系健康稳定发展。