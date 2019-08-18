港机管局回应疑似“内鬼”配合示威者：正在调查

近日网上流传一张照片，疑似有香港机管局内部人员支持反修例示威者。香港机管局表示对此非常关注，表示如证实内部人员有不恰当行为，将严肃处理。

据央视新闻18日的报道，香港机场管理局发布消息称，留意到网上流传一幅涉及疑似机管局员工的实时通讯软件讯息截图，部分内容似乎是关于机场集会当日的机场运作及保安。机管局对此非常关注，并正进行内部调查。

机管局称，如证实有机管局人员有不恰当行为，如泄露运作及保安细节，机管局将严肃处理，绝不姑息。

机管局还澄清道，有报道指出机管局职员及机场保安于8月13日没有尽力协助受集会影响的旅客，甚至曾经有机场保安人员阻碍警方人员进场处理纠纷。有关说法与事实并不相符。

另外有报道称，当天晚上有疑似机场人员阻止警方进入客运大楼范围。机管局表示，经查证后，图片中的人士并非机管局或机场保安人员。

近日网上流传一张照片，疑似机管局内部人员的聊天记录被曝光。

内容显示，其中一人发消息称“支持你们示威”，又称若机场内有重要消息定会通知对方。有网友分析后，怀疑发这条消息的人是香港机管局的工作人员，认为机场有“内鬼”与暴徒互相配合以霸占机场。

疑似机管局工作人员留言称，“你们每天示威也不是很好”，建议你们“隔天示威，起码今天到不了机场的人明天可以到，因为第一天旅客可以理解你们，第二天就不会了”。

该名疑似机管局高层还进一步教导示威者说，“我们好多同事都觉得你们在机场示威比在市区里好，机场始终比市区里安全”，并称“你们可以叫人霸坐机场通道使得机场瘫痪，但不要阻止别人登机，这样会失掉民心，只要人够多，使得机场瘫痪，飞机就无法飞，只能返回机管局了”。

网友根据此照片显示的对话内容，认为机场有“内鬼”，更怀疑这是机管局高层人员与港独暴徒的对话，互相配合下企图霸占机场。