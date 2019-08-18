27岁陕西脑瘫女孩自食其力 嘴唇打字做电商

一名中国陕西的27岁脑瘫女孩用嘴唇打字与外界交流，这使她拥有了一份可以自食其力的农副产品电商工作。她鼓励和自己同样不幸的人们，“没什么事情是过不去的。”

据《北京青年报》18日的报道，这位女孩名叫海浪，生于陕西铜川市五联村。她经营电商生意三年多，客户从26人增长到3500余人，有时月收入能达到4000元（人民币，下同，786.34新币）。

海浪从2011年左右接触手机之后，便开始试着用嘴唇打字。海浪没上过学，认识的字都是她零散地从电视字幕里看来的。

和客户交流，海浪也只能通过用嘴唇打字的方式。经过三年多的操作，海浪用嘴唇接触手机屏幕打字的速度与正常人打字速度已经十分接近。海浪的嘴唇时常由于和屏幕的摩擦过多而溃疡。

除了电商生意，海浪和父母今年以来在村委会的帮助下，开办了村里的电商服务站，提供快递服务，另外还开设了一家小卖部。

电商的生意除了为海浪带来了经济收入，还为她带来了很多朋友。在海浪看来，这是个意外的收获。

在很多朋友的眼里，她也成为了榜样，海浪说，“大家看到我的时候，就会觉得我这样困难都会这么乐观，其实没什么事情是过不去的。”

几年前，海浪总会觉得悲观，“爸妈老了以后我该怎么办？”而如今海浪有了对未来的期望。她希望明年能开一家网店，售卖村里的农副产品。她表示，村中主要种植的核桃、苹果、花椒等农作物销路并不好。她希望农副产品网店“除了自己有赚的空间，也希望帮村民卖一个好价钱。”