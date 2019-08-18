港前律政司长梁爱诗：“一国两制”不会因驻军出动完结

香港因为修订《逃犯条例》而引起连串大规模示威，基本法委员会前副主任、前律政司司长梁爱诗今日（18日）指出，现在的示威情况十分接近颠覆，她认为出动解放军不等于“一国两制”完结。

据《星岛日报》报道，梁爱诗出席电台节目时表示，“一国两制”不会因驻军出动而完结。

她表示，当年起草基本法时，已考虑到香港拥有高度自治，只是有需要时可请驻军帮忙。在基本法14条下，请求驻军协助维持治安由特区政府主导，也需获中国中央政府答应，当驻军出动时，需遵守香港法律及基本法。

梁爱诗还指出，香港的示威情况十分接近颠覆，但未到推翻特区政府的地步，目前社会治安问题多于国家统一安全问题。

她相信全国人大不会因为有人侮辱国旗等事件，而宣布香港进入紧急状态，实行全国性法律。

梁爱诗表示，因基本法18条层次较14条高，在出现危及国家统一或安全的动乱时才适用，例如在有人武装起来推动“港独”几乎进入战争的情况下才适用。

梁爱诗还提到，反修条的诉求就是为撤回条例，随着条例已搁置，诉求已达到，而且特区政府已承认推动修例工作有错误。可是不少反修例人士至今仍未醒觉，以为自己正在参与支持香港自由的伟大工程，她提醒大家应反对暴力，才能令社会恢复秩序。