【图集】反修例抗争漫出香港 两派人马多国城市游行

香港修订《逃犯条例》抗争已逐渐蔓延至其他国家与地区，昨天（18日）在法国巴黎、美国、加拿大温哥华等地爆发与反修例有关的示威，甚至出现反修例和亲北京支持者高喊互骂的场面。

美国：

双方支持者在加州圣莫尼卡示威，期间向对方高喊口号。（法新社）

亲北京支持者在纽约手持中国国旗，表达对北京的支持。（法新社）

反修例支持者在纽约挥动美国国旗。（法新社）

香港泛民主派立法会议员杨岳桥也到纽约向支持者发表演说。（法新社）

伦敦：

反修例支持者在伦敦示威。（路透社）

亲北京支持者在伦敦手持中国国旗示威。（路透社）

亲北京支持者在伦敦手持标语，指责一些反修例支持者是汉奸。（法新社）

巴黎：

双方支持者在巴黎相互高喊口号。（法新社）

反修例支持者在巴黎手举标语表达自身立场。（法新社）

亲北京支持者在巴黎手持中国国旗和香港区旗。（法新社）

温哥华：

反修例支持者在温哥华向亲北京支持者喝倒彩。（法新社）

亲北京支持者在温哥华游行。（法新社）

悉尼：

亲北京支持在悉尼游行。（法新社）

悉尼警方将一名反修例支持者带离亲北京示威现场。（法新社）

台北：

反修例支持者在台北示威，并用纱布遮住右眼，表达对早前受伤香港示威者的支持。（美联社）