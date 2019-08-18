罗冠聪现身纽约反修例示威现场发言

700多美国香港人昨天（17日）在纽约华埠集会，声援目前在香港维多利亚公园的反修订《逃犯条例》示威者，在周三（14日）称已抵达美国准备赴耶鲁大学深造的香港众志主席兼前立法议员罗冠聪也现身示威现场，向支持者发言。

据美国之音报道，罗冠聪发言时指责中国政府，并称“这个斗争不仅属于香港人，香港人、中国人、全世界支持良知的人都可以跟我们一起”。

集会组织者、纽约支持香港团体创办人、纽约曼哈顿维尔学院生物学副教授杨锦霞说，集会的目的就是为了反对香港警察暴力。

与会者都穿着跟香港反修例示威者一样的黑色T恤。

正在纽约访问的香港立法会议员杨岳桥和郭荣铿也参加了集会并发言。杨岳桥说，他要求结束警察暴行，也呼吁特首林郑月娥“倾听人民的声音”，包括就警察执法行为设立调查委员会。

香港泛民主派立法会议员杨岳桥也到纽约向支持者发表演说。（法新社）

与此同时，支持北京的华人在马路对面打着横幅、举着五星旗示威，他们喊着“卖国贼”、“滚回去”等口号。

其中一位亲北京支持者李小姐指责反修例支持者，“他们在香港的时候为什么拿着英国国旗？还说想回到英国统治？你就是卖国贼，因为香港已经回归了，你就是属于中国，你有诉求可以讲，但是你不能做卖国贼。”

早前，香港媒体爆料，指罗冠聪和“香港众志”秘书长黄之锋等四人本月6日与美国驻港澳总领事馆政治组主管朱莉·埃德在一家酒店会面。黄之峰后来证实他们与美国驻港领事交流，内容包括企图制裁香港的人权与民主法案等。美国国务院发言人奥塔格斯随后对此指责中国是一个“野蛮政权”。