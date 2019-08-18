港媒：示威运动冲击各区经济 店铺转让潮初现

香港的反修例运动遍布各区，相关地区的铺头无法开门做生意闭门大吉，令这段时间吉铺（店铺转让）潮涌现。

据《香港文汇报》18日的报道，香港整体铺位空置率约12%至15%，若经济情况持续恶化，相信未来核心区（如旺角、尖沙咀、中环及铜锣湾等）的内街铺位会出现更高的空置率，吉铺（店铺转让）潮初现。

该媒体记者走访各大零售重镇，当中最受影响地区包括油麻地至尖沙咀一带的商户。钟表珠宝名牌时装以及饮食业，受到的冲击尤为显著。

香港楼市专家汤文亮17日在面簿上表示，近来不少食肆倒闭，铜锣湾谢斐道翠华旗舰店关门大吉，而骆克道及谢斐道有几间食肆都“危危乎”；还有权发酒楼、信和中心的誉燕、伊利大厦的馥苑酒楼。平时中环莲香居满是中国大陆人，但现在冷清清已经几个礼拜，上环凤城酒家也要结业。北角渣华道新斗记已关门，该部长更表示将全线结业。

香港上市的美联工商铺有限公司营业董事张殷焌表示，新租客方面，近日整体商铺问租量相比4、5月减少四成，其中以旺角下跌最多，跌幅达五成。买卖方面，投资者对商铺的投资意欲转淡并转抱观望，部分买家还价幅度高达15%至20%。

中原(工商铺)商铺部董事黄伟基表示，社会事件所造成的影响在香港各区均有出现，而且大同小异，主要情况有三，第一是业主减租；第二是洽谈中的租户延长考虑时间；第三就是延长免租期。至于这股减租潮要持续到何时，黄伟基表示难以预计，需视社会事件何时完结而定。