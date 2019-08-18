疑似有员工吁港人参加集会 国泰：正展开调查

一份疑似香港国泰航空集团员工发表的“致香港人书”昨日在网上流传，引起了巨大争议。国泰航空今天（18日）作出了回应。

据国泰航空官网发布的声明，声明称，尽管暂时无法证实此事是否与国泰员工有关，但该公司对此高度重视，正对此事展开调查。

声明重申，国泰航空坚决支持港府、特首林郑月娥和港警在止暴制乱、恢复法律秩序所做出的努力。 该公司谴责一切挑战“一国两制”原则和《基本法》权威的非法活动和暴力行为。

声明还表示，国泰遵守香港民航处以及国泰航班飞往及飞越所有国家及地区的相关法规，会完全遵守中国民用航空局的安全指示。

另据《明报》报道，这份疑似香港国泰航空集团员工发表的“致香港人书”称，内地当局针对该公司进行政治打压，不择手段令公司表态，还表示“今日国泰，明日香港”，呼吁港人参加今天在维园举行的集会。

网传的“国泰航空集团员工致香港人书”全文如下：

超过30次不同界别集会，无间断的十八区游行，历史性的全港罢工。这两个多月来，已有超过两百万名香港人以行动发声。

可惜震耳欲聋的民意非无未能使政府正面回应市民，反却招来超过1800枚催泪弹，暴力拘捕超过700名抗争者，而运动中重伤流血，骨折失明的，不计其数。

近日，香港市民再次成就不可能，以民众力量成功三度令香港国际机场停摆引来国际高度关注的同时，国家机器开始全方位针对航空公司进行政治打压;假借飞行安全迫令公司解雇支持抗争者的员工，利用白色恐怖来摧毁言论自由，不择手段令公司表态及高层“被辞职”。

当香港的优良制度被蚕食，言论及集会自由被剥削，香港将不再是香港。

各位香港人，我们已退无可退。下跪求饶不能绝处逢生，相反拼死一搏才可浴火重生。狮子山精神代表的从来都不是“收成期”的黄金时代，而是我们每一代人不屈不挠，齐上齐落的坚毅信念。

香港人应有背水一战的觉悟，永不放弃，光复香港。

五大诉求，缺一不可︰

一、立即实行双普选。

二、特赦及释放所有反送中运动的被捕人士。

三、成立独立委员会调查警暴滥权以及6月以来的抗争运动始末。

四、撤回暴动定性。

五、彻底撤回逃犯修条例。

香港人，818，维园见。