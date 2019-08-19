中国驻加使馆再敦促加拿大停止干涉港事务

中国驻加拿大使馆发言人就加拿大外交部长发表涉港声明发表谈话。

据中国驻加拿大大使馆官网19日发布的新闻，发言人称，加拿大外长8月17日“罔顾中方严正立场，再次发表所谓涉港声明，对香港事务说三道四，粗暴干涉中国内政。中方对此表示强烈不满和坚决反对。”

发言人表示，香港回归以来，“一国两制”、“港人治港”、高度自治方针得到切实贯彻落实，香港居民享有前所未有的民主权利和全世界范围内少见的广泛自由。当前持续的暴力违法抗争活动，严重损害了香港的法治、社会秩序、经济民生和国际形象。有关示威活动已经变质，演化为极端暴力犯罪行为，任何负责任的政府都不会坐视不管。止暴治乱，恢复秩序是香港当前最急迫和压倒一切的任务，也是香港社会的主流民意和强烈呼声。当前形势下，加拿大本应在涉港问题上谨言慎行。如果加拿大要表态的话，也应该是旗帜鲜明地谴责暴力犯罪活动、支持香港特区政府依法施政、支持香港警方依法惩治暴力违法行为，而不是发表不负责任的错误言论。

发言人重申，香港事务纯属中国内政，任何国家、组织和个人都无权干预。香港实行“一国两制”依据的是中华人民共和国宪法和香港特别行政区基本法，不是什么国际法。中国中央政府有决心、有信心、有能力维护“一国两制”，保持香港繁荣稳定。

中国再次敦促加拿大恪守国际法和国际关系基本准则，切实尊重中国主权，立即停止干涉香港事务和中国内政。