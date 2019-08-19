中科院院士：网络安全风险正与日俱增 前所未有

2019互联网安全大会（Internet Security Conference，简称ISC）今日（19日）开幕。中国科学院院士、中国科学技术协会名誉主席韩启德在演讲中称，网络安全的风险正与日俱增前所未有，只有把握核心技术，才能把握自己的命运。

据新浪新闻报道，韩启德表示，“5G牌照的发放，鸿蒙系统的亮相，都成为我国信息发展中的里程碑事件。”中国要成为强国，必须要打破长期受制于人的局面。

他表示，“但是，网络安全的风险正与日俱增，前所未有”。

韩启德称，电力、医疗、交通、制造业等，一旦受到网络危机，就会严重损害群众的切身利益，“只有把握核心技术，才能把握自己的命运，要提升话语权，真正建成网络强国”。

此前，360董事长周鸿祎表达了新观点：“企业网络安全将面临四大变化：对手变了、对象变了、手段变了、假设变了”。

周鸿祎认为，从国际上来看，网络安全关系到国家安全、社会稳定和关键基础设施安全；从技术角度来看，人工智能、5G网络、物联网设备、工业互联网等技术的不断发展和大规模应用，网络安全已经从虚拟空间扩展至现实空间；从行业现状来看，中国网络安全行业的对手、环境、市场都发生了改变，迫切需要从过去各自作战、互相竞争的发展思路转变为构建生态、培养人才、合作共赢。