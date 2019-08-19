河南男子“20年后打老师”二审获刑一年半

中国河南男子常仁尧“20年后拦路打老师案”备受关注。河南省栾川县人民法院曾于7月10日作出一审判决，认定常仁尧犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。河南省洛阳市中级人民法院8月19日作出二审宣判，裁定驳回上诉，维持原判。

据澎湃新闻报道，法院在二审裁定中对一审认定的事实、证据予以确认，上诉人常仁尧为发泄情绪、逞强耍横，借故生非，在公共场所拦截、辱骂、随意殴打被害人张某，并安排他人同步录制视频，引发多名群众围观。后常仁尧又将其殴打张某的视频传播给他人，导致社会舆论广泛关注，严重影响了张某及其家人的工作、生活，且严重破坏了社会道德准则和公序良俗，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。一审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，裁定驳回上诉，维持原判。该裁定为终审裁定。

常仁尧在2018年7月与同村的潘某一起外出时，遇见曾担任过其初二班主任的张某。常仁尧事后供称其看到该人疑似张某，想起上学时因违反学校纪律曾被张某体罚，心生恼怒，遂将手机交给潘某，要求为其录制视频。接着，常仁尧拦下张某某，对其实施暴力，引起二十余人围观。

事后，常仁尧将所录制视频传播，引发社会舆论广泛关注。常仁尧声称自己的行为没错，即使打老师不对，张某也有责任等。随着该视频的传播，舆论谴责常某尧的同时，也对当年是否存在体罚行为颇为关注。