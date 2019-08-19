泰开发商指香港示威让曼谷地产坐收渔利

（早报讯）泰国最大房地产开发商之一表示，受香港反《逃犯条例》示威活动影响，投资热钱涌入了泰国市场，当地超级豪华公寓近日走俏。

白玉兰集团（Magnolia Quality Development）是曼谷首屈一指的房地产开发商。彭博社报道，白玉兰集团总裁吉林（Keerin Chutumstid）表示，上周刚推出市场的一个52层曼谷项目，至今约四成公寓单位已被来自中国、香港、台湾和新加坡的买家订购。而其中又以中国内地和香港的买家占多数。

吉林指香港的抗议活动让这个楼盘坐收渔利，他说：“如果你把泰国现在的情况和其他地方相比，我们的政治是相当稳定的。”

香港自6月以来持续爆发大规模示威，且情况越演越烈。上周，长江实业和新鸿基地产均决定延迟销售新的豪宅项目。数据显示，当地二手房尤其是豪华二手房的销量急剧下滑。

事实上，在此之前，曼谷房地产对国际投资者来说，早已具备竞争优势，当地的房地产价格虽然不断上升，但相较于雅加达、吉隆坡、胡志明市等城市还是相对便宜的。而旅游业发达是曼谷吸引投资者的另一个原因。2016年，曼谷超越伦敦，成为全球最受欢迎的旅游目的地。