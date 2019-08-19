中共中央政法委评深圳先行示范区的重大意义

中共中央、中国国务院出台《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》，提出深圳未来的发展目标。对此，中国共产党中央委员会政法委员会（中央政法委）当晚（18日）深夜发文称该政策有三大意义。

据中共中央政法委微信公众“长安剑 ”发表的文章，该文所列的三大意义分别是，在新的历史关口前，“杀出一条血路”；在粤港澳大湾区中，丰富“一国两制”新实践；在未来的道路上，中国的脚步坚定坦荡。

文中写道，深圳将背负起全新的历史使命。随着改革开放进入深水区，中国再次走到了历史关口，需要一座“摸着石头过河”、“杀出一条血路”的城市。深圳建设中国特色社会主义先行示范区，将再次为中国的发展开题破局。这个发展体现在现代化经济体系上，也体现在民主法治环境上。

文章提到，“一国两制”在香港的实践遇到了很多新情况新问题。一个繁荣的深圳和粤港澳大湾区，将提供庞大的消费市场、雄厚的产业基础和众多的就业机会，与港澳深度融合，解决港澳尤其是香港当前的社会矛盾。

文章表示，对比香港街头“把香港推向粉身碎骨深渊”的乱港暴行，中央的每一个相关决策，都为香港留下重要的战略对接点，为香港发挥自身竞争力提供坚强的后盾。

文章在阐述第三个意义时表示，“先行示范”四个字是中国未来发展的方向。文中写道，“40不惑，改革开放的第41个年头，中国的脚步越发坚定坦荡。”