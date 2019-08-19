港媒再点名揭露美前官员曾会见黎智英等人

继美国驻港外交官朱莉埃德后，香港媒体再次点名揭露，一名美国安全专家兼前官员本月3日与壹传媒创办人黎智英、香港民主党创党主席李柱铭、前政务司长陈方安生等人会面。

综合香港《大公报》和英文新闻网站“Dimsum Daily”报道，这位专家名叫惠顿（Christian Whiton），曾在美国小布什和特朗普政府担任资深顾问，目前是美国华府智库国家利益中心的战略兼贸易高级研究员。他与曾在美国海军服役、目前是黎智英助手的Mark Simon保持联系。

惠顿与黎智英等人会面当天正值油尖旺反修订《逃犯条例》示威冲突。据了解，他们被发现聚集在中环一家餐厅参加所谓的“庆功宴”。《大公报》在报道中称也引述黎智英席间以英语说出“欢迎来香港，现在局势很好！”

《大公报》曾在本月4日报道，当该报记者到现场查问时，黎智英等人拒绝回应，李柱铭则转移话题，但没有进一步披露惠顿的身份，只以“神秘外国男子”称呼惠顿，直到“Dimsum Daily”前天在网站上公布。

另一方面，中共中央政法委员会旗下微信公号“中央政法委长安剑”昨天（18日）指责黎智英、李柱铭、陈方安生，连同香港民主党前主席何俊仁“勾结英美卖港求荣”，“操控媒体混淆视听”，并称他们为“祸港四人帮” 。

香港媒体早前也曾爆料称，罗冠聪和“香港众志”秘书长黄之锋等四人本月6日与美国驻港澳总领事馆政治组主管朱莉埃德会面，后来获得黄之峰证实。美国国务院发言人奥塔格斯指责中国披露美国官员的身份，并对此称中国是一个“野蛮政权”。