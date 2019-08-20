港监警会主席梁定邦：平息局势须从正式撤回《逃犯条例》开始

独立监察警方处理投诉委员会（简称监警会）主席梁定邦接受港媒《南华早报》专访时表示，香港目前的僵局需要政治解决方案，首先必须从引发危机的《逃犯条例》正式撤回开始，香港不能单独依靠警方来恢复秩序。

据《南华早报》20日的报道，梁定邦表示，警察要执行法律和秩序，同时还要面对同情示威者的声音的批评。他指出，港警需要维护法律，但是当他们处理的越多，面对的反感就越多，变成了一个恶性循环。他继续说，如果没有政治解决方案，香港将面临消耗战或激烈冲突。

他认为，解决此问题的决定必须同时来自中国中央政府和香港行政长官林郑月娥。梁定邦称，“每当我看到特首时，我都会表示，你需要一个政治解决方案”，“她同意我的说法，说她正在研究。”

梁定邦透露，林郑月娥和北京政府坚持，谈判只能在抗议者停止暴力之后开始。

他提到这周末的和平游行，认为也许是时候开始审视现有的选项了，诸如开始政治解决方案。反修例抗议者最先要求完全撤回《逃犯条例》，梁定邦形容这是“非常合理（eminently reasonable）”的要求。虽然林郑月娥宣布该条例已经死亡，但是正式撤回该法案会将使其“合理地埋葬”，以缓解公众的愤怒。

梁定邦表示，“它（《逃犯条例》）只是在政府的心中死了，但这不是取消立法的正式方式。“

抗议者还要求成立独立调查委员会对警察使用武力进行调查。林郑拒绝了。港府令监警会来调查警方与抗议者之间的冲突。

梁定邦认为，政府不应该排除晚些时候成立独立调查委员会的可能性。

他表示，不要彻底关上这扇门，但要非常小心。应该把重点放在如何改善警察部队，个别人员的罪责应通过内部纪律程序处理。

他透露，独立调查委员会或会招募包括来自英国和加拿大的海外专家，他们在本国处理过类似的危机。

梁定邦已经会面过曾参与2011年英国城市骚乱的前高级警官，并且还与其他在澳大利亚，新西兰和加拿大的人交谈过。他说，香港的骚乱与英国2011年的骚乱和法国“黄背心”抗议活动有相似之处。例如，就英国而言，在2011年骚乱之后，除了警方的调查之外，还成立了一个特别社区和受害者小组来启动和解，并对抗议者进行了特别研究以找出他们不满的真正原因。

在长期和解方面，梁定邦表示，“现在是时候进行真正的谈话了。”

他说，“我们年轻人心中的问题是什么？他们是为自己的未来而这样做（示威游行）。他们认为未来最重要的是什么？我认为是时候把事情放在桌面上，看看可以做些什么。也许有一些事情可以达成。“

他接着说，他们要求普选，这是“基本法”中规定的，是该市的小宪法。 梁定邦认为，问题的关键是如何让候选人获得投票，“为什么我们不能讨论它呢？”