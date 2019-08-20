林郑：监警会审视范围将包括元朗事件 构建对话平台

香港特首林郑月娥今天（20日）在行政会议前宣布，在与监警会主席梁定邦商讨后，针对反修例风波进行的调查，会延伸至7月2日以后活动，没有期限，希望厘清事实真相。她说，监警会已接获174宗需要汇报针对警方的投诉，其中，港人最关注的“721元朗打人事件”，占投诉三成，所以，监警会将在六个月内完成的报告，肯定包括此事件。

林郑说，希望刚过去的周日维园集会，是香港回复平静的开始。她又称，港府构建对话平台的工作，马上展开，要为香港寻找出路。

对于中国中央政府提出支持深圳建设成中国特色社会主义的先行示范区，林郑月娥表示，在粤港澳大湾区九个城市中，香港和深圳是比邻，关系最紧密，是很好的合作伙伴，也是核心城市。她认为如果深圳有利好措施，对深港关系会有积极作用，有助两地优势互补。

林郑还指出，香港经济有下行风险，但上半年的数字仍未反映出问题的严重性。她提到上周香港财政司司长陈茂波公布191亿港元（33.73亿新币）的纾缓中小企和民生措施，表示若有需要会继续做，毋须等施政报告和财政预算案才推出。

对于将军澳“连侬隧道”今天凌晨发生持刀斩人事件，林郑月娥表示事件已交由警务处严肃跟进，警方会依法处理。她说，“止暴制乱”是社会各界的共同目标，政府对所有暴力行为都会加以谴责。（《联合早报》香港特派员易锐民报道）