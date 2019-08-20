中国驻德国大使馆就香港局势表态

针对近期德国一些政客以及议员就涉港问题发声，中国驻德国大使馆发言人19日表态称，香港事务纯属中国内政，包括德国在内，任何外国无权干预。

据中新社报道，中国驻德国大使馆发言人表示，注意到了德国政府近期高度关注香港局势发展和政府有关表态。两个月来，香港的示威游行完全超出集会、游行、示威自由的范畴，已演化为极端暴力行为，严重威胁到香港普通市民的生命财产安全，严重挑战香港法治和社会秩序，严重破坏香港繁荣稳定的大局。

发言人指出，2017年汉堡二十国集团（G20）峰会期间发生了大规模抗议示威活动。当时德国很多政要和媒体都对示威过程中侵害他人人身安全、破坏公共设施、打砸商店甚至攻击警察的暴力行为予以强烈谴责，社会舆论一致认为德国警察是在维护法治。

发言人强调，“但同样的画面切换到香港就有了截然不同的解读，克制忍让、被围攻的香港警察成了施暴者，暴力犯罪者成了受害者，这难道不是典型的双重标准吗？”

发言人表示，香港事务纯属中国内政，包括德国在内，任何外国无权干预。当前最急迫和压倒一切的任务，就是止暴制乱，恢复秩序。中央政府和香港特区政府有信心、有能力维护香港的稳定和法治秩序。