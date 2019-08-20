港立法议员田北辰：中央政府设死线 国庆前平港风波

反对修订《逃犯条例》风波持续，香港实政圆桌立法会议员田北辰今早（20日）出席电台节目时表示，自己收到消息，中国中央政府已经设定9月初为“死线”，要求在10月1日国庆70周年前平息这次的风波。

据《星岛日报》报道，田北辰表示，由于即将迎来中国70周年国庆，加上正值中美贸易战，中央希望届时世界能够聚焦北京，不欲香港成为焦点，“如果到时又有数十万，一百万人走出来”中央没法接受，因此定下“死线”在9月初。

他认为，8月31日民阵游行是黄金机会，林郑月娥在这段时间内可以考虑回应五大诉求中的其中两个要求，包括撤回修例及设立独立调查委员会，以消除“和理非”市民的怨气。

田北辰认为，如果要成立独立调查委员会，成员必须有法律背景、政治中立，以及极具公信力，工作范围应包括能发出逮捕令及搜查令等权利，认为这是监警会所没有的权利，而且要确保所有证人的供词日后不会被用作入罪的证据，否则民怨难以平息。另外，该委员会可调查警方在示威中的部署、调配人手问题，及定出警方未来处理冲击时使用武力的指引。

田北辰还说，如果港府未能在“死线”前平息这次风波，中央会向林郑施压，方案包括启动《驻军法》第14条，要求香港驻军协助介入；或者由全国人大常委会宣布香港政府无力维持治安，出动武警或驻港解放军。