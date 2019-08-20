中国大陆抨击美台军售 蔡英文吁北京“尊重”

美国对台出售新战机的军售案大致底定，引发中国大陆强烈反弹。台湾总统蔡英文今天指出，“我们防卫自己的国家，本来就是我们自己的权利”，她吁请北京尊重。

美国总统特朗普于美东时间18日（新加坡时间19日）亲口向媒体证实，已批准对台湾出售66架总价值80亿美元（约111亿新元）的F-16V型战机。这项军售案仍待美国国会同意，一旦通过，这将是特朗普政府任内核批的第五个军售案，也是台美历来规模和金额都最大的军售案。

在中美贸易战陷入僵局，特朗普又将贸易战与香港示威情势挂钩之际，军售案无疑激怒北京。中国大陆外交部昨天怒批美国严重干涉中国内政，呼吁美方立即取消军售计划 ，并强调将依形势发展采取“必要措施”，维护自身利益。大陆国台办则痛批蔡英文和民进党当局损害两岸同胞的利益，不惜充当美国“马前卒”，最终只能成为“弃子”，被“永远地钉在历史耻辱柱上”。

面对北京的声讨，蔡英文不以为意。她今早出席“亚太安全对话”后对媒体提问指出，美国根据《台湾关系法》协助台湾“正当防卫”，“本来就是一个国家该做的事情”。她说：“我们防卫自己的国家，本来就是自己的权利，我也希望中国能够尊重。”

针对国民党总统参选人、高雄市长韩国瑜昨天对军售案发表中英文声明向美国表示感谢，蔡英文调侃“不清楚他用什么身份发这样的声明”，但比起过去在野党每每对民进党政府的军购案“冷嘲热讽”，她乐见国民党提名的总统候选人“采取正面的态度来谈这件事情”。

由远景基金会和凯达格兰论坛举办的年度亚太安全对话今早在台北君悦酒店举行。应邀担任主宾的蔡英文向与会的多国安全学者和专家致辞时，批评北京操弄传统的军事威胁，且尝试利用民主国家的自由、多元和开放干预内政，影响这些国家的外交决策。

蔡英文说：“中国拒绝放弃对台使用武力，并且不断企图将‘一国两制’模式强加于台湾。但是，我要非常明确地告诉各位，香港的例子已经完全证实了民主与独裁势不两立。”（《联合早报》台北特派员黄顺杰报道）