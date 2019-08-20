中国总理李克强：把稳就业放在突出位置

中共中央政治局常委、中国国务院总理李克强 8月19日在黑龙江哈尔滨主持召开部分省份稳就业工作座谈会，研究部署进一步中国稳就业政策措施。

据新华社报道，李克强表示，7月份全国城镇调查失业率上升，必须高度重视。就业是最大的民生，是发展的优先目标。中国每年需要在城镇就业的新成长劳动力有1500万人左右，还要考虑300万农业富余劳动力转移就业，必须把稳就业放在突出位置。

李克强说，要把支持实体经济的政策、扩大有效需求的举措和激发市场主体活力的改革落实，尤其要支持劳动密集型企业和暂时困难企业渡过难关，确保减税降费政策落地见效，着力缓解民营、小微企业融资困难。

他还表示，要发挥新产业拓展新就业岗位的作用，并且要组织开展职业培训，用好失业保险基金结余中拿出的1000亿元（人民币，下同，196.50亿新币），加快实施职工技能提升和转岗转业培训。

另据第一财经报道，首都经济贸易大学中国新就业形态研究中心主任张成刚表示，本次座谈会肯定了中国前半年的就业工作，同时也传递出就业依然存在巨大压力的信号。会议提到实体经济发展、扩大有效需求、激发市场主体活力是稳就业基础，体现了政府以市场化而非行政化手段作为稳就业基础。

中国国家统计局14日公布的数据显示，1月至7月，全国城镇新增就业867万人，完成全年计划的79%。7月份，全国城镇调查失业率为5.3%，比上月上升0.2%。

中国国家统计局新闻发言人刘爱华表示，7月调查失业率上行主要是因为毕业季到来、毕业生集中进入就业市场的原因。今年毕业生总数达到830万左右，而且每年都在增加，今年这方面的压力显得尤其大。

张成刚表示，当前，中国经济外部不确定性依然存在，国内消费需求下降，特别是社融合企业贷款下降，放映了企业投资动力不足，这使得未来宏观经济走势以及就业需求面临一定压力。