涉袭警被捕的六旬醉酒老人遭港警员虐待

香港民主党立法会议员林卓廷今日（20日）召开记者会，称接获一宗严重个案，有军装警员涉嫌向一名醉酒被捕后无反抗能力的62岁男子连环使用各种私刑，情况令人发指。

据香港01报道，林卓廷在记者会上，播放事主根据个人私隐条例、向医管局索取的当晚医院内闭路电视片段，整段片段全长约28分钟，记者会则播放其中八分钟片段。

林卓廷描述片段中钟先生，先后遭两名戴上手套的警员拳打下体、掌掴面部、以染有尿液的衣物掩盖口鼻、大力按压眼睛、拗其无名指和手腕、用电筒近距离直接照射眼睛、强行脱去事主内外裤、以警棍拍打下体等。他续指，警方施虐其间，曾以怀疑钟先生因失禁而弄湿的衣物，掩盖其口鼻，持续约10秒。

林卓廷指出，钟先生在遭多番“凌虐”后，一度企图用头撞向床边自杀，后被其中一名军装警员制止。

林卓廷斥涉事两名警员连环凌虐并恐吓长者，行为“令人震惊及发指”，涉干犯酷刑罪，可判终身监禁，促停职调查。另外，在场有便衣警员并未制止两名军装警员涉滥用暴力，也涉干犯公职人员行为失当罪。

林卓廷表示，近月警民关系紧张，质疑类似事件并非孤例，又认为投诉警察是“自己人查自己人”，投诉难以受理。

钟先生两名儿子在记者会上亲述，他在6月26日当晚抵达医院时，见父亲躺于床上，双手扣上一个手铐，并由背部压住。钟先生的二儿子称，他估计整段受虐时间逾30分钟。

事主钟先生的儿子Ken表示，父亲翌日在上水警署准备落口供后，有警员一度表示不准保释。

