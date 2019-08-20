批监控太厉害 韩国瑜自爆座车被装追踪器

高雄市长韩国瑜今天批“国家机器”监控太厉害，并自爆他的车子可能被装追踪器，台湾总统府对此表示，政治人物不应没有证据滥行指控，请韩国瑜举证提告，总统府支持彻查，厘清真相。

据台湾《联合报》报道，韩国瑜的妻子李佳芬此前说，疑似被国家机器监控，韩国瑜今天在市政会议后受访时更自爆，包括他的车子，都可能被装了追踪器，进了保养厂就知道。

韩国瑜说，国家机器动到这种程度，执政党应该要恢复它几十年来不断的诉求，民进党要求每次都讲的三件事，司法独立、新闻自由、党政要分开，但民进党摇身一变变成执政党之后，感觉就是国家机器监控他韩国瑜监控的太厉害，这是不对的。

韩国瑜说，“我知道，我讲出我车被装了追踪器，一定又是轩然大波，又是韩导自导自演等等，我的讯息是非常准确。我不想讲。感觉国家机器动得太厉害，没有必要这样，台湾追求民主自由，不是要追求这种恐怖的感觉。大家公平竞争嘛，把你的理想告诉民众，希望民众投你一票。这不是非常的好吗？”对国家机器针对他及家人，他是要提出抗议的。

高雄市新闻局长王浅秋说，被发现的追踪器不是装在车内的GPS，跟GPS是不一样的东西；至于是公务车还是私家车，还要再去了解。

对此，台总统府发言人张惇涵表示，政府相关部门不会有任何违法监控特定人士的作为，任何政治人物也不应该没有证据滥行指控。“请韩市长主动举证，尽速将相关事证提供予检警单位，也请韩市长立即提告，总统府支持检警单位彻查，厘清事实真相”。