面簿官方：移除中国大陆有组织非真实散布行为

港府修订《逃犯条例》引发连月来示威游行，冲突之火蔓延到社交媒体。社交网站推特和面簿周一（19日）宣布关闭多个来自中国大陆的账户，并指相信有关账户获官方支持，针对香港近日的示威活动散播不实言论。面簿（Facebook）在今早（20日）11时30分许，发表中文贴文对事件作出表述。

据面簿官方专页发表的贴文《移除来自中国的有组织非真实散布行为》，贴文称，“今天移除了七个专页、三个群组和五个账户。这些专页、群组和账户均来自一个中国的小型网络组织，并牵涉参与针对香港的有组织非真实散布行为。”

据面簿统计，有约15500个账户追踪一个或多个这些专页，约2200个账户加入至少这些群组中的其中一个。

贴文称，参与这些行动的人士涉及若干造假行为，包括以虚假账户管理假冒新闻机构的专页、在不同群组中刊登贴文、散布内容，以及驱使用户前往面簿平台以外的新闻网站。有关行动人士经常刊登与政治相关的新闻，包括近期香港示威游行的话题。虽然执行这些行动的人士尝试隐藏他们的身份，但面簿的调查结果显示这些人士与中国大陆政府有关。

面簿根据推特提供有关人士在推特平台上的异常活动资讯，于面簿平台上就怀疑有组织非真实散布行为进行调查，并发现了相关活动。 面簿将继续监察平台上违反政策的行为，如发现其他违规行为，会采取相应行动。 面簿已经与执法机构和业界合作伙伴分享有关分析。

面簿表示，不希望平台被人们用作操纵他人之用，删除这些专页、群组和账户是基于他们的行为，而并非因为他们的贴文内容。这些活动背后的人士互相联系，并利用假账户建立不真实的身份，这些就是面簿采取行动的原因。