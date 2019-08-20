AIT处长访高雄海军基地登舰：台美共护航行自由

美国在台协会（AIT）处长郦英杰（Brent Christensen）今天（20日）南下高雄，参访美国军售的两栖突击车与驱逐舰。

综合《联合报》和AIT面簿信息，郦英杰在访问时表示，美国除了依据台湾关系法售予台湾防卫性武器外，也提供各种人员交流与培训，与台湾共同维护海上航行自由与安全。

郦英杰拜访高雄海军基地行程，是由台湾国防部战略规划司规划。

AIT中午在面簿贴出郦英杰前往左营海军基地登上军舰的照片。

AIT表示，郦英杰一行参访了AAV7两栖突击车。台湾共向美购入54辆AAV7，于2006年在左营海军总部举行成军典礼。

AIT指出，AAV7以陆上突击为主要诉求，机动打击力强大。美台除了在军售方面长期合作外，更持续在人道救援以及灾害救助方面做出贡献，也让台湾成为印太地区不可或缺的一员。

郦英杰也在AIT面簿上表示，很荣幸有机会来到台湾吨位最大的作战舰艇上参观，这艘基隆级飞弹驱逐舰原为美国海军纪德级舰，于2005年至2006年间交舰，现今台湾共有四艘同类型的驱逐舰，具有强大的防空、反水面、反潜及战场管理能力，平时担任重要海域侦巡任务，战时担任作战支队旗舰。

美国总统特朗普昨天证实，已批准售台F-16V战机后，AIT今天在面簿指出，美国依据“台湾关系法”售予台湾防卫性武器，维护区域和平稳定，但美台安全合作不只这些。

AIT在面簿写道，“今天，跟着处长到高雄，造访透过台美军售来台的军舰与两栖突击车，再拜访市政府，最后到高雄港一窥货柜安检的幕后花絮。”罕见公开参访军事基地行程。