中国外交部驻港公署敦促美国停止干预香港事务

美国副总统彭斯（Mike Pence）在底特律经济俱乐部演讲时敦促中国大陆政府尊重香港法律的完整性。中国外交部驻港公署发声表示反对美国干涉中国内政。不过该声明没有指明彭斯。

据中国外交部驻港公署20日发表的声明，声明称，针对美国政客不顾中方坚决反对，8月19日在底特律经济俱乐部演讲时再抛干预香港事务谬论，并动辄以中美贸易协议为要挟，中国外交部驻港公署发言人表示，美国有些政客顽固抱守冷战心态、霸权主义和零和思维，混淆是非、颠倒黑白、指手画脚，粗暴干涉中国内政，对此表示强烈不满和坚决反对。

声明写道，香港回归祖国22年来，中国中央政府始终坚持“一国两制”、“港人治港”、高度自治的方针。香港法治指数全球排名从1996年的60多位大幅跃升到2018年的第16位，高于美国现时的全球排名。法治是港人引以为傲的核心价值，不容任何外部势力破坏和诋毁。

声明还表示，《中英联合声明》没有任何条款赋予英国干预回归后香港事务的权利，且涉及英国的条款均已履行完毕。《联合声明》是中英间的双边文件，内容不涉及其他国家。根据国际法，其他国家和组织无权假借《联合声明》干涉香港事务。任何外国政客妄图再拿《联合声明》说事、插手香港事务是徒劳的。

声明最后表示，香港事务纯属中国内政，强烈敦促有关国家和政客，“学点最起码的国际法和国际关系基本准则，立即收手收声，停止干预香港事务和中国内政。”

据彭博社此前报道，彭斯在底特律经济俱乐部演讲时还重申了美国总统特朗普的警告，若香港发生暴力镇压事件，中美将更难达成贸易协议。