任正非：华为在危亡关头 做好本职工作就是参战

华为公司内部论坛网站“心声社区”19日发布了华为创始人兼CEO任正非最新签发的总裁办公室电邮，是任正非在运营商BG（Business Group，业务群）组织变革研讨会上的讲话。任正非直言，现在公司处在危亡关头，绝大多数员工应心静如水，做好本职工作就是参战。

据香港01报道，任正非在讲话中称，华为将来是多业务群制，在地区部要有各业务群的协调、考核，并强调改革的目的是为了简化作战管理、简化层次，“权要听得见炮声，钱要体现公司意志”。

任正非说，改革将分三步走：第一步改革明确代表处是作战中心，机关业务群和地区部业务群共建面向代表处透明的资源中心和能力中心；第二步改革地区部以及业务群的作战部门；第三步改革机关，反对建立重复平台和重复性劳动。

任正非指出，改革以责任结果为导向，“火线选人、战壕中提拔”，在战斗中激励一大批新领袖产生，并且要建立“军团”作战方式，强调集体奋斗，集体立功，集体受奖。

任正非又强调，将来华为的组织结构建设上一定要分清责任，主战部队必须是“嗷嗷叫”的精兵强将，支援保障部队业精于勤，这样才能在五年内形成一个精兵组织。

他称，华为今年既要努力做好销售额，同时也要注重合同质量，还要重视回款。他表示，上半年华为经营情况看起来很好，这是中国区销售量大，显得现金流多，并不代表真实情况。

任正非还说，现在公司处在危亡关头，第一是号召大家立功，第二是尽快把优秀人员选拔上来。