上海自由贸易试验区临港新片区正式揭牌

继长三角一体化发展规划纲要正式出台、科创板正式开市之后，中国上海自贸试验区临港新片区总体方案正式发布并于今天（20日）揭牌，临港这片东海之滨拉开建设帷幕。

据新华社报道，在临港新片区揭牌仪式上，由上海临港经济发展集团有限公司全资设立的上海临港新片区经济发展有限公司拿到临港新片区设立以来的001号营业执照。

临港新片区公司一期注册资金20亿元（人民币，下同，3.93亿新币），将负责临港新片区现代服务业开放区核心区的开发建设、产业引进、功能创新及招商引资等任务。

上海市政府副秘书长、临港新片区管委会常务副主任朱芝松表示，新片区将聚焦亟需突破但其他地区尚不具备实施条件的关键领域，全力打造中国全面深化改革开放的新引擎。

增设上海自贸试验区新片区，是中国国家主席、中共总书记习近平去年11月在首届中国国际进口博览会上宣布的重大开放举措之一。

临港新片区将对标国际上公认的竞争力最强的自由贸易园区，实现新片区与境外之间投资经营便利、货物自由进出、资金流动便利、运输高度开放、人员自由执业、信息快捷联通，打造更具国际市场影响力和竞争力的特殊经济功能区，打造开放创新、智慧生态、产城融合、宜业宜居的现代化新城。