中国近现代新闻出版博物馆正式落户上海

中国上海市委宣传部副部长徐炯20日宣布，中国近现代新闻出版博物馆正式落户上海杨浦。

据中新社报道，上海市委宣传部与上海市杨浦区日前已举行合作框架协议签约仪式，将共同建设中国近现代新闻出版博物馆和产学研协同数字传媒创新基地。

据透露，该博物馆筹备之初征集到的第一件藏品是由中国第一家现代出版机构，商务印书馆上海印刷股份有限公司捐赠的巴金为商务百年庆题字手迹（1998年），上书“我是‘五四’的产儿，我通过商务印书馆的‘小说月报’走上文坛。”

中国著名出版家范用的藏品可谓一大亮点。这些藏品包括巴金、钱钟书、黄裳、黄苗子、黄永玉、艾青、柯灵等名人签名本图书2200册，钱钟书、茅盾、华君武、李公朴、黄洛峰、李一氓、巴金、聂绀弩、楼适夷、黄永玉、叶圣陶等名人大家与范用的书信手稿2134件，以及上世纪三四十年代出版的1531册珍贵期刊。

上海是中国近现代新闻和出版业的发源地。据统计，1912年至1949年间，中国80%以上共300余家出版机构集中在上海；列入中国近现代学术名著的千余种图书，近95％为上海出版。百年以来，上海新闻出版界群星闪耀、大家辈出，积累了大量珍贵史料。