涉嫌殴打六旬老汉 港警拘捕两名警员

香港警方今日（20日）下午4时举行记者会，由警察公共关系科总警司谢振中、支援科总警司丘绍箕、有组织罪案及三合会调查科高级警司李桂华、警察公共关系科高级警司（媒体联络及传讯）江永祥及牌照课署理警司叶静文交代详情。港警主要对两宗备受关注的案件作出跟进和解释。

据香港01报道，谢振中首先回应了两宗港民十分关注的案件。其中之一是香港民主党立法会议员林卓廷今日记者会披露的，有警员涉嫌向一名醉酒被捕后无反抗能力的62岁男子连环使用各种私刑。

谢振中对此表示，港警对警员在医院涉嫌对被捕人士使用武力高度关注。警方6月底收到事主儿子投诉，但其后投诉警察课一直未能联络事主及儿子，警方今日首次见到有关片段，已主动将案件由新界南总区重案组以刑事方向调查，目前已拘捕两名怀疑涉案警员，涉嫌袭击致造成身体伤害。

谢振中补充称，警方于6月底收到事主儿子投诉，当时收到初步资料是一个需要调查案件，于是将案件交由新界投诉科调查队，调查队经调查后希望与事主儿子及事主作进一步了解，但6月底至8月初警方有四次通过投诉人留下的联络方法尝试接触，但一直未能接触。

谢振中还表示，相信该事件为个别事件。

另外，就将军澳一男子持刀伤人案，谢振中表示，该案件被列作伤人案，由将军澳警区重案组处理，警方已于罗湖拘捕一名50岁男子涉嫌伤人。警方重申会不论涉案人或受害人背景，不偏不倚进行调查。

江永祥补充称，初步调查，被捕男子当时疑有喝过酒，但犯案动机仍待调查。

在示威活动方面，他指出，警方注意到网上有人再发起瘫痪机场行动，或以组成人链占用马路，他呼吁港民保持理性，不要参与非法行动。

至于有人发起8月21日元朗集会，江永祥表示，警方未接获主办单位的申请，他呼吁召集人尽快通知警方。