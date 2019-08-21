反批蔡两岸政策 韩国瑜：不应主动挑起台海紧张

针对台湾总统蔡英文质疑“韩国瑜用什么身份发声明感谢美国军售台湾”，高雄市长韩国瑜昨天反批蔡的两岸政策，强调“政治人物不应该为了追求个人的政治利益，主动挑起台海紧张情势”。韩国政顾问团总召张善政也质疑，“蔡总统在当选前也有去访问美国，又是以什么样的身份前往？”

台湾联合报报道，韩国瑜表示，国民党对于国防政策的主张一向是“防守而不攻击”、“避战而不求战”，对军售立场都是一贯的，台湾必须维持有效并且足够的防御力量，同时有正确务实的大陆政策，创造维护两岸和平，“政治人物不应该为了追求个人的政治利益，主动挑起台海紧张情势”。

张善政则说，既然美国政府很关心韩国瑜，韩国瑜当然有身份发声明感谢美国对台军售，不管蓝绿，加强国防都是共同的目标，不会说因为对中国大陆的态度不一，在国防上就会有不一样，韩国瑜发声明感谢美国是非常好的表态，反倒是蔡总统的批评和说法非常奇怪。

至于批公文一事被蔡总统等人嘲讽，韩国瑜反讥，“以前行政院长苏贞昌被说把自己当成苏科长”，他用公文呈现，是希望政府部门跟民间能了解，要相信文官体制，也要相信分层负责，及高度的授权与尊重。

韩国瑜说，前一阵子大家抨击他，都认为公文越多代表越认真、效率越好，所以他特别把公文堆出来，呈现出来一个感觉、一个反差，就是说公文批得越多，并不代表效率越好，如果每天一个首长都溺在公文海里，并不能带来强大的行政效率。

韩国瑜竞选总部昨天也声援台大校长管中闵，批评民进党将监察院党派化，破坏宪政体制，监察院对管中闵校长提出“弹劾”，理由牵强，证据薄弱，且提出弹劾的委员，绝大部分是蔡总统所任命者，这不仅侵害了管校长的名誉及言论出版自由，还有大学法明订的校园自主与学术自由，更戕害了监察院所应有的独立性与客观性。