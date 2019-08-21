特朗普：对中国实施贸易制裁势在必行

（早报讯）美国总统特朗普周二（20日）表示，即使对中国实施贸易制裁会对美国经济造成短期损害，但此举“势在必行”。

路透社报道，特朗普是在罗马尼亚总统克劳斯·约翰尼斯拜访白宫时作出上述表述。当特朗普被问及对中国进口产品征收的广泛关税时，特朗普称，“总要有人应对中国”。

他说，“这（制裁）将给短期内带来积极或消极影响并不重要”……这是必须要做的事情。唯一的区别是我在做这件事。”

特朗普称，“中国占我们便宜已经长达和超过25年，现在是（应对这个问题的）时候了，短期内到底是否对我们国家带来正面或负面影响，迫切的是为了长期有人该站出来做事了。”

特朗普在发表此番言论数小时后，美国国防安全合作局发出的正式通知，指美国国务院批准向台湾出售80亿美元（约111亿新元）的F-16V型战机。一旦美国国会通过，这将是特朗普政府任内核批的第五个军售案，也是台美历来规模和金额都最大的军售案。

中国严厉反对美国向台湾出售F-16V战机的军售案。中国说，美国对台军售，严重干涉中国内政，损害中国主权和安全利益。中国警告说，如果美国不“立即取消该军售计划”，“中国将根据形势的发展采取必要的措施来维护自身利益。”