郑文杰家人称至今未收任何拘留通知

一名任职英国驻港总领事馆的港人Simon Cheng郑文杰，于深圳搭乘高铁回港，通知女友“正在过境”后失联，至今超过十日，其女友怀疑Simon被大陆当局拘留。其家人今晨发声明，指至今未有收到大陆有关部门的行政拘留通知书，以及确认他被正式拘留的任何文件，对此感到非常无助，很担心他的安危，很希望他能早日回港。

据星岛日报报道，声明指，郑文杰于2019年8月8日上午从香港前往深圳公干，晚上从深圳搭乘高铁回港，于约晚上10时许以WhatsApp 及微信告知女友正在过关，其后失去联络。家人于8月9日曾向警方及入境处求助，仅被告知可自行回大陆报案。入境处与驻粤办联系后，于8月10日口头告知家人郑文杰被行政拘留，但称无法得悉拘留原因、场所和期限。

家人至今没有收到大陆有关部门的行政拘留通知书；根据相关法例，该通知书理应于Simon被扣押24小时内发出。家人亦从未收过任何文件确认郑文杰是被当局正式拘留。 郑文杰受雇于英国领事馆，家人于8月9日向英国领事馆求助，而领事馆亦表达高度重视，会尝试了解情况，但一直无法得知更多的资讯。

经律师查证，该案为深圳市公安局负责，但至今仍未能查知郑文杰被关押于何处，亦未能会见律师。深圳市拘留所、宝安区拘留所、南山区拘留所都没有郑文杰的影子。广州及深圳的两家派出所，以及广州铁路公安局均称不知道郑文杰的下落。