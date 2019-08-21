中国国庆期间无人机等物品禁止寄往北京

中国国家邮政局、公安部、国家安全部近日联合发布《关于加强国庆70周年庆祝活动期间寄递物品安全管理的通告》。

据中国国家邮政局网站报道，《通告》要求，寄递企业应当加强庆祝活动期间寄递物品安全检查，落实安全管理主体责任，严格遵守禁止寄递物品管理规定，认真执行收寄验视、实名收寄、过机安检等安全管理制度。

《通告》要求，严格执行收寄验视制度，对于禁止寄递的物品、不能确认安全性的物品，以及寄件人拒绝验视的物品，一律不予收寄。2019年9月15日至10月2日期间，严禁收寄寄往北京市的低空慢速小型航空器及零件、“遥控地雷”和“炸弹闹钟”玩具等物品。

《通告》要求，严格执行实名收寄制度，除信件和已签订安全协议的用户交寄的邮件快件外，寄递企业一律对寄件人身份和寄递物品进行查验登记，确认人证同一、寄递物品与登记信息同一后方可收寄；寄件人拒绝出示有效身份证件，在邮件详情单、快递运单等服务单据上填写的身份信息与出示的有效身份证件不一致，人证不一致，或者拒绝登记其有效身份证件信息的，一律不予收寄。

《通告》要求，严格执行过机安检制度，2019年9月15日至10月2日期间，各地寄递企业对寄往北京的邮件快件必须经过X光机安检，并逐一加盖或粘贴收寄验视、过机安检标识，安检标识应当载明安检单位和安检省份。北京寄递企业对落地邮件快件和同城邮件快件全面实行二次安检，对无过机安检标识的邮件快件一律予以退返，不得转发、派送。