中国出境游人数增14% 克罗地亚成目的地大黑马

最新报告显示，2018年中国赴欧洲人数超过600万人次，中国主要旅游目的地国家前20名中，欧洲国家占据四分之一，其中包含“一带一路”国家最多的东欧地区，出境人数在欧洲占比最高，达到36.3%。

据澎湃新闻报道，近日，中国旅游研究院与携程旗下华程国旅集团（原华远国旅）联合发布《2019年上半年中国游客赴欧旅游大数据报告》。报告称，随着赴欧签证、航班、汇率、消费服务等方面的政策利好，2019年，中国赴欧洲旅游继续保持增长趋势。

中国旅游研究院数据显示，今年上半年，中国出境旅游人数预计约8129万人次，比上年增长14%，其中赴欧洲人数达到300万人次，增长7.4%。

华程国旅集团数据显示，2019年上半年预订欧洲游的人数同比实现12.3%的增长。携程旅游数据则显示：欧洲是中国游客选择的第二大目的地区域，占比10%，仅次于亚洲。

携程旅游数据显示，上半年通过平台报名跟团游、自由行、定制游等产品赴欧洲旅游的十大人气目的地依次是俄罗斯、意大利、法国、英国、德国、西班牙、希腊、捷克、瑞士和葡萄牙。传统热门目的地依旧受到跟团游客青睐的同时，中东欧跟团游也备受瞩目。

2019年上半年，根据携程旅游数据，十大黑马目的地分别是克罗地亚、拉脱维亚、斯洛文尼亚、保加利亚、爱沙尼亚、阿尔巴尼亚、塞尔维亚、马耳他、爱尔兰及丹麦，其中，上半年前往克罗地亚的游客人数同比上升了540%。

数据显示，今年上半年通过平台报名跟团游、自由行、定制游等产品赴欧洲旅游的十大人气客源城市依次是上海、北京、成都、重庆、广州、深圳、昆明、西安、南京和武汉，十大黑马出发城市分别是贵阳、沈阳、青岛、合肥、太原、南宁、杭州、长春、大连和南昌，其中，今年上半年前往欧洲旅游的贵阳游客人数同比增长了526%，涨幅明显。

从人均消费看，2019上半年中国游客报名欧洲跟团游，平均花费11920.7多元（人民币，约2380新元），费用成本相比2018年略有上升。从产品的钻级来看，2019年通过华程国旅集团预定的欧洲旅游产品中，高钻级产品占比近8成，其中，四钻舒适型占比63.0%，五钻及以上产品占比12.1%。