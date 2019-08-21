台湾陆客旅游服务公司预告将开始无薪假

中国大陆停发陆客自由行签证后，各省市跟进紧缩团客到台，台湾旅游业者担心9月恐爆发倒闭潮。台湾媒体报道，已有专营一条龙式陆客团旅游服务的公司预告开始无薪假。

据台湾《联合报》报道，专营一条龙式的陆客团旅游业的宝得利集团，昨起发放“劳雇双方协商减少工时协议书”给员工，预告开始无薪休假，并要求员工今天下班前缴回，接受最低薪资，每周上班三日，并鼓励员工找新工作；否则申请留职停薪半年，或自愿性离职。

宝得利旗下旅行社员工表示，政治因素影响生计，蔡英文政府不断强调陆客走了、新南向国家旅客增加，实际上，政府可以去整体盘点，旅客来源的差异，带来的获利是成长还是消退，问题在不同客群消费模式不同，陆客团还是最能带来获利的对象。

该人士表示，大陆方面的组团社9月起要配合官方政策，调控陆客来台人数，过去每个月可接待70团，9月起开始仅剩35团，实际成团数不排除再降低，这波冲击，将是陆客来台以来最大，超越蔡英文刚上任时的状况。

报道指，宝得利集团今年初才宣布跟进新南向政策，要到越南、厦门等地开设购物站，盼让营收再攀新高。昨天却发出无薪假同意书与新合约书，要求员工签署，可以选择直接离职、或留职停薪半年，否则就是轮流放无薪假，每周上班三天，并接受最低薪资，同时开放员工兼职打工。

该人士指出，虽然无奈，也只能先签署同意放无薪假，且要开始找兼职工作；员工之间只能相互鼓励，赶快去找新工作，若要继续留下来，要培养第二专长，随时准备迎接变化。