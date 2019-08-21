港大两名副校长私人理由请辞

香港大学两名副校长请辞。校长张翔向教职员发内部电邮宣布，行政及财务副校长康诺恩，以及副校长（研究）贺子森近日以私人理由提出请辞，其中康诺恩将于十月离任，贺子森则将于明年二月离任。

两人离任后将分别返回英国和新加坡。张翔感谢两人对大学的贡献，并说会在全球物色继任人，并确保职位交接顺利。

来自新加坡的贺子森教授，今年一月获欧洲科学院（European Academy of Sciences）颁授院士衔，藉以表扬他在结构性金属化学领域上的卓越成就和贡献。贺教授当时对获奖感到欣喜，表示：“这证明了前沿基础科学如何能被开发、转移并应用为新技术。”

贺教授发表的国际论文逾435篇，在2017至2018年度平均每年被引用1200次。他在电池材料方面申请了多项专利，并曾督导逾100名博士、理学硕士和其他研究生。

贺子森教授于2015年9月加入香港大学出任副校长（研究），负责大学的科研、创新、企业发展及科技转移发展。他同时是港大理学院金属化学及材料讲座教授。

贺教授在新加坡国立大学开展其学术工作，担任化学系主任及理学院副院长。其后加入新加坡科技研究局（A*STAR），出任材料及工程研究院（IMRE）院长五年，协助将研究院提升为世界级材料研究所。

贺教授是新加坡国立科学院（SNAS）、新加坡化学会（SNIC）及英国皇家化学会的院士，曾经担任新加坡化学会和亚洲化学会联盟 （Federation of Asian Chemical Societies）的会长。

他在新加坡国立大学和新加坡科技研究局工作期间，获得多项研究及教学的奖项，过去三十多年，他主持及服务多个顾问组织及委员会，在国际和地区学术会议上发表演说及作主题演讲，与同侪科学家合作研究，在化学学术领域和应用发展贡献良多。