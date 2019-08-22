林郑周六邀会面 港中大专家沈旭晖婉拒

香港特首林郑月娥广邀各界出席星期六（24日）的对话平台准备会议，香港中文大学社会科学院全球研究社会科学学士课程主任沈旭晖在面簿专页透露，自己婉拒了邀请。

据香港01报道，沈旭晖表示，就此刻公众“五大诉求”的短期关注，假如政府能够即时答应，根本不须沟通平台，所以平台不能解决相关问题。

他估计平台的可能结论，或会是政府在关键议题之外作象征性回应，例如成立没有法律效力的真相调查委员会。但他表示这样只会对民间带来更大失望，效果适得其反。

沈旭晖表示，而现在公众关注长期关注，包括“真普选”、回归50年2047问题和中港融合等，理论上应是对话平台能讨论的内容，但明显有“红线”，例如一些人提出港独、自决诉求，明显不可能被接受，还很可能成为日后政治审查的罪证。因此平台触及宏观的基本原因，同样不可能产生作用。

沈旭晖又指出，中国中央政府与特区政府“放风”，以“香港资本主义的经济问题”作为运动基本原因，在客观限制下，平台很可能会聚焦这一方面，然后算是“吸纳民意”，变成下一份《施政报告》的内容，变相成为《施政报告》的咨询会。虽然没有人反对“派糖”，但对于解决目前发生事情只是隔靴搔痒。

他又指，此刻民间和政府缺乏互信，对于参与这类平台不会活跃。但亲北京、亲政府团体没有这个顾虑，最终的代表性很容易本末倒置。他形容亲北京、亲政府团体对事件有截然不同的见解，解决办法以强硬、整肃为主旋律，假如这些意见在平台出现，又成为政府推动未来政策的佐证。

沈旭晖最后表示，纵然政府和其他发起人都是“有心人”，但平台成立后，除了被看作拖散民气的“散水平台”，只会成为政府推动上述方向的白手套，引来民间对政府的更多不信任，对于解决目前困局于是无补。