港财政司长陈茂波：港陷经济衰退风险高

中美爆发贸易纠纷之际，香港近月又陷入反修例风波。香港财政司司长陈茂波接受港媒《星岛日报》专访时指出，香港经济环境内外交困，当中旅客跌幅扩大至逾四成，本地固定资本投资总额亦连跌三季，形容“技术上陷入经济衰退的风险很高”。因此，政府会尽快落实刚推出的191亿（港币，下同，33.70亿新币）纾困措施。

据《星岛日报》22日的报道，陈茂波称，香港经济正处于内外交困，经济增长动力由去年首季起一直放缓，政府将今年全年经济预测调低到零至1%。今年6月出口货量大跌逾一成，本月访港旅客数字跌幅扩大。他表示，经济增长按年比较虽有增长，若以季度比较则下跌0.4%，估计第三季情况严峻，负增长的机会高。

陈茂波表示，“基本上可以说，技术上陷入经济衰退的风险很高。”今年香港本地固定资本投资总额连跌三季，令人担心。他认为，若社会尽快平静下来，集中精力处理外面经济环境困难，便会好很过。

对于政府宣布推出一系列纾困措施，开支达191亿，陈茂波表示，措施会分三阶段实行，期望大部分可于十二月底前落实。最快落实的为租金宽减等行政措施；第二批为豁免牌费等；最后为电费补贴、代公屋户缴付一个月租金等利民措施。

他还表示，“政府会继续不断地动态评估经济情况，有需要时可继续推出纾困措施。接下来十月的《施政报告》、二月的《财政预算案》都是合适的契机。”但他强调，若社会未能回归平静，再推出措施作用有限。