344港人住址被作选民登记 疑遭用为“种票”

香港反修例风波料对今年11月的区议会选举选情有重大影响。有港媒接获投诉，有住户发现，一名陌生人利用其住址作选民登记，怀疑是“种票”。

据香港01今天（22日）的报道，一名吴小姐表示，其家人8月14日收到一封不属其本人或同住者的选民登记通知书，信上的地址没错，但收信人却是一名姓林女子。她表示，收到他人选民登记书是首次，怀疑该事件是“种票”。

她指之前在网上也看到有新界东选民，住址疑被人利用事件。香港选举事务处表示，吴小姐的事件属个案，会及时跟进。

香港选举事务处回复询问时表示，截至19日中午，共有344宗相关个案，其中有336宗（98%）是巿民收到不属其本人的登记通知书；其余八宗个案是市民不满有人涉嫌利用他人居住地址登记为选民，而向处方投诉或举报，其中一名市民更就其个案提出反对，反对有人以其居住地址登记为选民。

选举事务处现正进行覆核，以核实这些居民登记的住址，若未能提供合理解释，处方会在编制2019年正式选民登记册时，寻求审裁官批准取消其选民资格。

对此，香港执业大律师陆伟雄指出，任何人都不可利用他人地址作选民登记，否则属制造或使用虚假文书的罪行，最高可处监禁14年。而若有关人士在选举中投票，也触犯《选举（舞弊及非法行为）条例》，最高刑罚为监禁七年。

大律师提醒称，若市民发现有可疑信件，应尽快通知选举事务处，以免惹上麻烦，本年度提出申索或反对的法定限期为下周日（25日）。

连月来有反修例市民批评政府漠视民意，不满建制派议员为政府护航，表明要建制派在选举中“票债票偿”。

“种票”是选举舞弊行为之一，意思是说在选举前，利用不正当手段使特定候选人之得票增加或减少，进而改变投票结果的行为。