产品被抄袭 孩子气公司维权已花一万五人民币

中国儿童文创产品公司孩子气团队研发了一款产品《十岁前和爸爸一起完成的100件事》，于2018年6月在市场上推出后反响良好，成了“网红”。然而，从今年6月起，他们的产品惨遭盗版，公司为了已经花费了1.5万元（人民币，下同，2900新币）。

据《中国青年报》22日的报道，孩子气公司发现，今年6月起在阿里巴巴、淘宝、天猫、微商上，出现价格便宜一半多、质量极差的盗版产品，抖音上也有人在宣传盗版产品，并引导在淘宝上下单。经过调查，有盗版商自称正在以每天5000套速度生产销售盗版产品。

处理此案件的北京嘉善律师事务所律师位艳玲称，截至目前，已经对三家1688平台（即阿里巴巴）、两家淘宝平台共五家侵权数额较大、性质较为恶劣的店铺，通过公证购买、公证收货的方式进行了固证，拟通过诉讼方式维权；对三家生产工厂进行实地调查核实、走访拍照，并向当地工商部门递交了书面投诉。

浙江省义乌市市场监管局稽查大队执法人员于谦8月15日表示，“已经受理了此案的投诉，正在调查过程中，将于近期公示处理结果。”

孩子气公司创始人方华、刘思羽表示，在工商投诉部分，举报者要承担每个侵权主体的基础调查费用，后期每成功举报一个侵权主体(即工商部门出具处罚决定书)，再补充一次风险费用；在民事诉讼部分，举报者需要承担公证费、购买侵权产品的费用、诉讼费、律师费，法院判决结果后的赔偿额还需要和律师分成。

目前，在调查和稳固证据阶段，孩子气团队已经花费了1.5万元。但这并不是全部的维权费用。

方华说，“我可能最多会花费10万元，再多我也承担不起了。”对于一家初创公司，这并不是一笔小费用。

孩子气团队维权至今耗时一个半月，但网上仍然有盗版产品在销售。