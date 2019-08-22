美国指控华为涉嫌在叙利亚及苏丹开展业务

在华为首席财务官孟晚舟引渡案中，美国称华为涉嫌使用代号和秘密子公司在叙利亚，苏丹和伊朗开展业务。

据彭博社22日的报道，加拿大法院本周公布的文件显示，华为据称在苏丹经营一家名为DirectPoint的实体，在叙利亚经营的实体名为Canicula。

据美国向加拿大政府提交的有关支持引渡华为首席财务官孟晚舟的文件，华为公司在内部电子表格中使用代号“A5”来指代苏丹，“A7”指代叙利亚。

根据控告书，在华为运营上述单位之时，该公司控制了伊朗的一家子公司，后者违反了美国制裁令，获得美国的商品，技术和服务。

孟晚舟是华为创始人任正非的长女。美国指控她及华为其他人士串谋欺骗银行进行了总值逾一亿美元（1.38亿新币）可能违反美国制裁令的交易。目前美国正寻求将孟晚舟引渡。

加拿大法庭周二公布了孟晚舟的辩护方提交的数百页文件和视频片段，他们试图证明加拿大当局为了给美国联邦调查局收集证据欺骗孟晚舟关于她被拘留的真实性质。

美国在文件中阐述了指控孟晚舟的理由，以及一旦孟晚舟被引渡，美国的证人传召计划。汇丰、渣打、法国巴黎银行、花旗的不具名高管将成为美方证人，这些银行宣称被孟晚舟及其他华为人士误导，以至于冒着违反制裁令的风险依然在和华为继续开展业务。