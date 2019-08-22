香港面临2008年金融危机以来最严重的企业盈利下滑

彭博社发表社评称，香港股市有望创出2015年来最糟糕的季度表现，而企业盈利不太可能力挽狂澜。

据彭博社22日报道，在港股市值蒸发逾6000亿美元后，具有吸引力的估值成为潜在亮点。但当分析师不断下调2019年盈利预测时，这些估值看起来并不那么美好。彭博汇总的数据显示，分析师预计恒生指数成分股公司的营业利润平均下降19%，这将是全球金融危机以来下降幅度最大的一次。

虽然企业利润下降很大一部分原因来自于旷日持久的美中贸易战和人民币疲软，但是最近下调盈利预测还透露出更深层次的问题。持续了11周的抗议活动使香港经济背负着沉重压力，从银行贷款到燃气在内的一些需求都可能遭到殃及。

安山资本资产管理总监Jackson Wong表示，“鉴于当地政治局势和贸易战升级，第三季度可能会更糟”，“逊于预期的可能性还没有完全反映在股价中。”

公用事业供应商香港中华煤气周三下跌5.3%，该公司此前公布的业绩令人失望，并称当地营商环境充满挑战。大和证券分析师称，香港的政治动荡可能损害餐饮业销售情况，因为人们会在家做饭而不是外出就餐。

贸易战威胁及数周动荡产生的影响在楼市、酒店入住率和零售销售数据上显露无遗。由于投资者越来越担心资本外逃问题，汇丰和中银香港本月以来双双下跌约9%。

人民币疲软也对恒生指数构成利空：据摩根士丹利计算，该指数成分股公司平均有64%的营收来自中国大陆，22%来自香港。

不容乐观的盈利前景给正值关键时刻的香港股市蒙上了阴影。虽然低估值在本周引发一些低接买盘，但摩根士丹利和瑞信的策略师都在变得更加悲观。恒生指数仍比4月高点低13%，是全球垫底的股市之一。

Jackson Wong表示，“我不知道盈利情况什么时候会好转”，“要实现这一点，我们至少需要香港政治环境稳定，以及达成结束贸易战的协议。”