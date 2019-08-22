监警会副主席遭批 因赞成速龙小队不需展示警员编号

香港反修例运动已持续多时，港警的执法手段备受争议。独立监察警方处理投诉委员会（简称监警会）副主席、香港经济民生联盟立法会议员张华峰22日表明赞成速龙小队不一定需要展示警员编号。该说法受到监警会前主席李国麟、香港大学法律学院首席讲师张达明的反对和批评。

据香港01报道，张华峰赞成速龙小队不一定需要展示警员编号，指他们在执法时应无后顾之忧，认为警察执行法律平定骚乱时，不应被施加太多限制。

李国麟认为，现任监警会主席梁定邦应澄清张华峰的言论是否代表监警会。

李国麟指出，监警会的职能之一，是就警队常规或程序的不足之处提出建议，减少可能引致的投诉。但是张华峰认同防暴警和速龙小队无需佩戴委任证，会增加投诉。他质疑监警会是否有发挥法例赋予的权力和职能。

监警会前成员张达明直指张华峰“好离谱”，批评张华峰损害监警会印象和公信力，令公众对监警会更无信心。他还指出，若张华峰认为警员执法时无需守规矩，应辞去副主席和委员一职。

卫生服务界立法会议员李国麟于2008年开始担任警监会副主席，2009年6月《监警会条例》生效，他连续四个年度担任监警会副主席，伴随警监会过渡至监警会的过程。

另外，香港特首林郑月娥曾因应监警会工作量增加，考虑增加监警会成员。李国麟质疑林郑根本不知监警会如何运作。他表示，现在不少法定机构的组成已失去过去的政治平衡，在梁振英担任特首前，法定机构成员来自不同政治光谱，而非如现在般一面倒。