中国商务部：美国任何新的关税都将致摩擦升级

中国商务部新闻发言人高峰22日称，尽管美国将推迟对部分中国输美商品加征关税，但美国任何新的关税措施都将单方面导致贸易摩擦升级，贸易战没有赢家，如果美国采取新的加征关税措施，中国将不得不反制，美国应改变错误做法。

综合路透社和《人民日报》报道，高峰表示，希望美国与中国相向而行，在平等和互相尊重的基础上，找到解决问题的办法。这既有利于中美双方，也有利于整个世界。

高峰称，8月中旬中美双方通话后约定两周内再次通话，双方经贸团队一直保持着沟通。当被问及中美是否还会在9月中旬谈判时，他仅回答称“没有最新消息”。

他透露，中国的不可靠实体清单在履行内部程序，将于近期发布。

高峰重申，美国的举措会给中国出口和经济带来一定挑战，但总体看影响完全可控，中国有信心、有能力应对各种挑战，保持中国经济外贸的健康稳定发展。

至于中国会采取何种反制措施，高峰仅表示，若有进一步信息会及时发布。

高峰还表示，香港事务纯属中国内政，美国总统特朗普此前也表示香港是中国的一部分，不需要介入，希望美国能说到做到。

高峰表示，美国加征关税损害中国利益也损害美国自身利益，还可能会给全球经济带来衰退性影响；对于美国以国家安全为由无端打压中国企业的做法，中国坚决反对，打击中国企业，最终损失的是美国企业，希望美国公平公正非歧视的对待中国企业。

他并称，中国敦促美国不要找任何借口，纠正在对华反补贴调查中的错误做法。