中国驻欧使团长：域外大国干扰才是南中国海和平稳定风险源

中国驻欧盟使团长张明就欧盟高官对南中国海局势的关切回应时强调，域外大国干扰才是南海和平稳定的风险源。

据中新社报道，张明昨天（22日）在欧盟媒体《欧盟观察》网站发表署名文章，指责近期个别域外大国罔顾南中国海局势持续向好的事实，就所谓南中国海紧张局势无端指责中国，欧盟高官也表达了关切。

文章称，中国是最早发现和命名南中国海诸岛的国家，也是最早开发利用该海域的国家，直到20世纪前，中国对南中国海诸岛的主权从未遭遇任何挑战。

张明谴责个别域外大国唯恐南中国海不乱，蓄意炒作南中国海紧张局势，指责中国在南中国海“搞军事化”。

文章指出，殊不知中国在自己领土上部署必要防御设施，本就是国家的合法权利，而个别域外大国不断在南中国海搞军事演习，派大型军舰搞“航行自由”行动，把南中国海当作大国博弈的战场，才是南海局势紧张的重要根源。

此外，张明也说，航行自由问题在中国海根本就不存在，并称每年有十几万艘商船通行南海，从没有一艘遇到过航行自由问题。

文章强调，南中国海地区国家有维护和平稳定与推动地区合作的共同意愿，中国不会任由领土主权和地区安全受到侵害，也不会坐视域外大国搅乱南中国海秩序。

张明呼吁域外国家尊重地区国家的意愿和选择，多发挥建设性作用，不要为一己私利，也不要人云亦云，成为威胁南海和平稳定的风险源。